Uşakspor seriye bağladı

3. Lig'de Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; burtonalbionfc.co.uk
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uşakspor seriye bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2025 14:24
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı.

Grupta puanını 34'e çıkaran kırmızı-siyahlılarda deknik direktör Efrahim Alkın, "Rakibin son 5 maçta 1 mağlubiyeti vardı. İkinci yarı maçlarının zorlu geçeceğini biliyorduk. Öyle de oluyor. Sonuçta 2-0 kazanmayı başardık. Güçlü bir oyunumuz, yükselen bir grafiğimiz var. Maç ayırmadan çıkışımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery