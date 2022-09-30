Uşakspor galibiyete kilitlendi

TFF 2. Lig'e demir atan Uşakspor, Kırşehir FK deplasmanında ilk kez kazanmaya çalışacak. Takım maç öncesi kenetlendi.

Haber; DHA
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Uşakspor galibiyete kilitlendi
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30 Eylül 2022 16:23
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayıp 3 puanla dibe demir atan Uşakspor, Kırşehir FK deplasmanında ilk kez kazanmaya çalışacak.

UŞAKSPOR MORALLİ

Kırşehir Ahi Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Uşak temsilcisi hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Malatya Arguvanspor'u eleyerek moral kazanmıştı.

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