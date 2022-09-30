TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayıp 3 puanla dibe demir atan Uşakspor, Kırşehir FK deplasmanında ilk kez kazanmaya çalışacak.
UŞAKSPOR MORALLİ
Kırşehir Ahi Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Uşak temsilcisi hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Malatya Arguvanspor'u eleyerek moral kazanmıştı.
UŞAKSPOR MORALLİ
Kırşehir Ahi Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Uşak temsilcisi hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Malatya Arguvanspor'u eleyerek moral kazanmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ