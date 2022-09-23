Uşakspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor, 24 Eylül Cumartesi günü geçen sezon 1.Lig'den düşen zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek.



Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesi konuk Kocaelispor taraftarları için alınan deplasman yasağı Uşakspor taraftarlarının girişimleriyle kaldırıldı.



Ligde sezona 2 mağlubiyetle başlayan Uşak, üst üste 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırdı. Kocaeli'nin ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanı bulunuyor.

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