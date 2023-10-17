Uşakspor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip son sıradan kurtulamayan Uşakspor 18 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor deplasmanda terleyecek
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17 Ekim 2023 14:40
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip son sıradan kurtulamayan Uşakspor 18 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Bolluca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalıları Şamil ve Çağrı, Arnavutköy Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekip grupta 7 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.
 
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