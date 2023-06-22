Uşakspor'dan yeni sezon mesajı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da geçen sezon kulübü devralan İstanbul merkezli yönetim, yaptığı yazılı açıklamayla yeni sezon değerlendirmesinde bulundu.



Yoğun bir şekilde sezona hazırlanıldığını ifade eden yönetim, "Camiamızın bildiği üzere temmuz 2022 sonunda, sezon açılmasına çok yakın bir zamanda kulübümüzde yönetim değişikliği oldu. Takım çok geç kurulmak zorunda kaldı. Buna rağmen 23 yaş ortalamalı genç takımımızla flaş ve sürpriz skorlar da aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nda birkaç ay önce Süper Lig'de olan bir takımı deplasmanda eledik, İstanbul'da Süper Lig'in flaş bir takımına karşı iyi mücadele ettik, takdir kazandık. Ligde grubumuzda ise bir önceki sezonda olduğu gibi mevcut konumumuzu korumayı başardık" cümlelerini kurdu.



KAMP TEMMUZ'DA



Temmuz ayında kampa başlayacakları bilgisini veren kurmaylar açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:



"Önümüzdeki temmuz ayının ilk haftasında bu liglerde tecrübeli, Türk futbolunda tanınan, bölge futbolunu bilen ve geçmişte önemli başarılara imza atmış teknik heyetimiz, yeni transferler ve bazı mevcut oyuncularımızdan kurulu takımımız tesislerimizde toplanarak kampa girecek. Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Transferlere ise sezon başlayana kadar devam edeceğiz. Bununla birlikte akılcı ama iddialı bir kadro oluşturacağız. Uşakspor, her zamanki gibi Uşak halkını gururlandırmaya devam edecektir. Bu sene hedefimiz ligde hak ettiğimiz yerlerde olmak. Bunun için tüm Uşaklıların, camiamızın, eski başkanlarımızın, siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın, sanayici, esnaf, tüccar, iş insanı dostlarımızın, hemşerilerimizin desteğine ihtiyacımız var."





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