Uşakspor'dan lige kötü başlangıç

Sezon öncesi yönetimi ve kadrosu değişen Uşakspor, ilk 2 haftada umduğunu bulamadı ve sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Uşakspor'dan lige kötü başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2022 14:28
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi yönetimi ve kadrosu değişen Uşakspor, ilk 2 haftada umduğunu bulamadı.

UŞAKSPOR LİGİN DİBİNE DEMİRLEDİ

Sezona Diyarbekirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, evinde taraftarı önünde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilmenin şokunu yaşadı.

Lige büyük umutlarla başlayan Uşak, ilk iki hafta sonunda puansız eksi 4 averajla son sıraya demir attı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ