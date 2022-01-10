Uşakspor'dan Kerem Kalafat açıklaması

Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşaksporumuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat!



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de Kerem Kalafat ile ilgili, "Kerem Kalafat ile bir düşüncemiz var. Geri almak istiyoruz. Bunu da en doğru zamanda yaptığımızı düşünüyoruz. Kulübüne de zarar vermeden almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan "Beşiktaş çağırırsa geri döner" maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. +++ pic.twitter.com/QAsu5kKOcx



— Uşakspor (@usaksporas) January 10, 2022

Uşakspor, Kerem Kalafat'ın alacaklarını bırakarak Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.