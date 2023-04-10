Uşakspor'dan çok kritik galibiyet

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Uşakspor sezonun en kritik maçında evinde en yakın rakibi Balıkesirspor'u 2-0 yenerek büyük avantaj elde etti.



İkinci yarıda Efecan ve Ertuğrul'un attığı gollerle zafere uzanan Uşakspor, düşme hattında yer alan Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını bitime 7 hafta kala 5'e çıkardı.



Aylar sonra gelen kritik zaferi taraftarıyla kutlayan Uşakspor'da teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu ligde kalma adına çok önemli 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, "Sezonun maçını kazandık. Ancak işimiz bitmedi. Önemli maçlarımız olacak ve hepsi yine kritik seviyede oynanacak. Biz yolumuza bakacağız. Bu galibiyetle 7 maçlık özlemimize de son verdik" dedi.





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