Uşakspor'da ilk imza Ercan'dan

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğe kadar yükseldiği sezonun ilk yarısını son 4 haftada galibiyete hasret kalınca Play-Off hattının dışında tamamlayan Uşakspor transfere yöneldi.
Kırmızı-siyahlı kulüp 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kayserispor altyapısında yetişip profesyonel olan Ercan Çiftçi, Sivas Belediyespor, Muğlaspor ve Kayseri Emar Grup FK, Ayvalıkgücü Belediyespor gibi takımların formalarını giydi.
Kırmızı-siyahlı kulüp 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kayserispor altyapısında yetişip profesyonel olan Ercan Çiftçi, Sivas Belediyespor, Muğlaspor ve Kayseri Emar Grup FK, Ayvalıkgücü Belediyespor gibi takımların formalarını giydi.