Uşakspor 4 transferi açıkladı

TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor 4 transferi açıkladı
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08 Eylül 2023 13:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri topla olarak açıklayan Uşakspor, 4 ismin daha imzasını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı ekip Göztepe'den ayrılan 22 yaşındaki golcü Ege Özkayımoğlu, Pazarspor'dan 23 yaşındaki orta saha Ömer Faruk Çalışkan, Samsunspor altyapısından 19 yaşındaki golcü Mahmut Yiğit Türkmen'in transferini açıklarken, 22 yaşındaki altyapı patentli forvet Alperen Kahraman da sözleşme yeniledi.

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