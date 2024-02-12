Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi

3. Lig'e düşmesi beklenen Uşakspor son 2 haftada kalesinde tam 15 gol gördü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uşakspor 2 maçta 15 gol yedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 13:37
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'tan 3'üncü Lig'e düşmeye yaklaşan Uşakspor son 2 haftada kalesinde tam 15 gol gördü.

Bu sezon oynadığı 23 maçın 20'sini kaybederek yalnızca 5 puanla dibe demir atan Uşakspor, geçen hafta evinde Belediye Derincespor'dan 6'sı ilk yarıda olmak üzere 7 gol yedi.

Dün Amed Sportif deplasmanına çıkan kırmızı-siyahlı ekip sahadan bu kez de 8-0 mağlup ayrıldı. Kadrosu devre arasında dağılıp gençlerle mücadele eden Uşakspor, bu sezon daha önce Düzcespor'a da 6-0 mağlup olmuştu.

Grupta 23 haftada kalesinde 65 gol görerek yalnız 10 kez ağları sarsan Uşakspor'un kurtuluş umudu bulunmuyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery