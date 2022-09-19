Uşakspor 1 puana abone

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Uşakspor, son 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Uşakspor 1 puana abone
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19 Eylül 2022 16:06
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni yapılanmayla girdiği sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Uşakspor, son 3 maçında ise beraberlik aldı.

Son 8 gün içinde oynadığı maçlarda Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra GMG Kastamonuspor önünde galibiyeti son dakikalarda kaçırıp 1-1'le 1 puana razı olan kırmızı-siyahlı ekip, dün Ankara Demirspor deplasmanından da aynı skorla ayrıldı.
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