Uşakspor 1 puana abone

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni yapılanmayla girdiği sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Uşakspor, son 3 maçında ise beraberlik aldı.
Son 8 gün içinde oynadığı maçlarda Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra GMG Kastamonuspor önünde galibiyeti son dakikalarda kaçırıp 1-1'le 1 puana razı olan kırmızı-siyahlı ekip, dün Ankara Demirspor deplasmanından da aynı skorla ayrıldı.
Son 8 gün içinde oynadığı maçlarda Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra GMG Kastamonuspor önünde galibiyeti son dakikalarda kaçırıp 1-1'le 1 puana razı olan kırmızı-siyahlı ekip, dün Ankara Demirspor deplasmanından da aynı skorla ayrıldı.
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