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Uşak Sportif, TBL'den çekildi

Uşak Sportif, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki (TBL) faaliyetlerini sonlandırdı.

Kaynak: AA
Uşak Sportif, TBL'den çekildi
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08 Ağustos 2018 14:28
Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Uşak Sportif, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki (TBL) faaliyetlerini sonlandırdı.

Uşak Sportif'ten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 2018-2019 sezonunda TBL'ye katılmama ve A takımın faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBL'de mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağı gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olmayacağı kanısındayız. Aksi bir davranış sadece o seneyi kurtarmaya yönelik olacağı gibi finansal açıdan da kulüpleri kaosa sürüklemektedir. Nitekim ligimiz bunun örnekleriyle doludur.

Son yıllarda sürdürdüğümüz nitelikli altyapı çalışmalarını daha da geliştirmek hedefindeyiz. Bu sebeple mali kaynaklarımızın tümünü gelecekte güçlü ve kalıcı olabilmek için ve sürdürülebilir bir yapı kurmak amacıyla harcayarak kısa zamanda kendi gençlerimizden oluşan bir takımla yeniden bu düzeyde basketbolu Uşak halkına seyrettirmek üzere yola çıkıyoruz."

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