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Usain Bolt'un doping şaşkınlığı

Usain Bolt, futbolculuk kariyerinde gol attığı ilk maçın ardından doping kontrolüne çağrılmasının şokunu yaşıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Usain Bolt'un doping şaşkınlığı
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15 Ekim 2018 15:44
Atletizmde 100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi olan, futbolculuk kariyerinde ise Avustralya ekibi Central Cost Mariners ile ilk gollerini atan Usain Bolt, doping şaşkınlığı yaşıyor.

Central Cost Mariners'un son maçında iki gol birden atarak futbolculuk kariyerine iyi bir başlangıç yapan Bolt, maçın ardından doping kontrolüne çağrıldı.

''NASIL TEST EDEBİLİRLER? ELİT BİR ATLETİM''

Teste çağrılmasına tepki gösteren Bolt, ''Nasıl beni test edebilirler? Ben daha profesyonel bir futbolcu bile değilim. Onlara elit bir atlet olduğumu ve kontrollerimin düzenli yapıldığını söyledim.'' diye konuştu.

Jamaikalı eski atlet, yeni futbolcu Central Cost Mariners takımından önce Borussia Dortmund ve Stromsgodset'te antrenmanlara çıkmıştı.

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