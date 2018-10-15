Usain Bolt'un doping şaşkınlığı

Atletizmde 100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi olan, futbolculuk kariyerinde ise Avustralya ekibi Central Cost Mariners ile ilk gollerini atandoping şaşkınlığı yaşıyor.Central Cost Mariners'un son maçında iki gol birden atarak futbolculuk kariyerine iyi bir başlangıç yapan Bolt, maçın ardından doping kontrolüne çağrıldı.Teste çağrılmasına tepki gösteren Bolt, ''Nasıl beni test edebilirler? Ben daha profesyonel bir futbolcu bile değilim. Onlara elit bir atlet olduğumu ve kontrollerimin düzenli yapıldığını söyledim.'' diye konuştu.Jamaikalı eski atlet, yeni futbolcu Central Cost Mariners takımından önce Borussia Dortmund ve Stromsgodset'te antrenmanlara çıkmıştı.