Usain Bolt'a Avrupa'dan teklif! Açıkladı

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinteriçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında forma giyen Usaint Bolt'a Avrupa'dan bir teklif yapıldığı duyuruldu.Usain Bolt'un menajeri Tony Rallis, "Avrupa'dan bir kulüpten teklif aldık. Yakın zamanda sahipleri değişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen bir kulüp" açıklamasını yaptı.Avustralya'nın Central Coast Mariners takımının Macarthur South West'i 4-0 yendiği dostluk maçında iki gol attı.Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.