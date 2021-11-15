Usain Bolt: 'Ronaldo her maç United'ı kurtarıyor'

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve Cristiano Ronaldo için açıklamalarda bulundu.



Cristiano Ronaldo'nun sürekli takımını kurtardığını söyleyen Bolt, "Cristiano Ronaldo her maçta Manchester United'ı kurtarmak zorunda kalıyor. Bütün bu işleri tek bir kişi yapamaz. Uzun zamandır kötü ve çok yavaş oynuyoruz. Ruh eksik." dedi.



Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 9 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.





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