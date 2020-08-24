Usain Bolt, koronavirüse yakalandı!

Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı.



Jamaika'dan Nationwide90fm'in haberine göre; Usain Bolt, 34. yaş günü için geniş katılımlı bir parti verdi. Bu partinin ertesi günü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Dünyaca ünlü sprinter, koronavirüs testinin pozitif çıktığını tüm davetlilere aktardı ve kendisini karantinaya aldı.



Partinin davetlileri arasında Manchester City'den Raheem Sterling de bulunuyordu.



