Usain Bolt, koronavirüse yakalandı!

Rekortmen sprinter Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Usain Bolt, koronavirüse yakalandı!
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24 Ağustos 2020 17:40
Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Jamaika'dan Nationwide90fm'in haberine göre; Usain Bolt, 34. yaş günü için geniş katılımlı bir parti verdi. Bu partinin ertesi günü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Dünyaca ünlü sprinter, koronavirüs testinin pozitif çıktığını tüm davetlilere aktardı ve kendisini karantinaya aldı.

Partinin davetlileri arasında Manchester City'den Raheem Sterling de bulunuyordu.

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