Usain Bolt futbolcu olma yolunda! Resmi...

Avusturalya'nın Hyundai A-League ekiplerinden Central Coast Mariners, Dünya Rekortmeni ünlü sprinter Usain Bolt'u kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığını açıkladı.Avusturalya ekibi, yıldız atleti denemek adına takım ile birlikte 6 hafta antremanlara katılmasını istiyor.Bu antrenmanların ardından 31 yaşındaki atletin becerileri yeterli bulunursa, Olimpik sporcu kadroya katılacak.Bolt bu test amaçlı antrenmanlarda, ilk defa yeşil sahalarda boy göstermiş olmayacak. Profesyonel futbol oynama hayalinden sık sık bahseden 8 Olimpiyat altın madalya sahibi Bolt, önceden Norveç ekibi Stromsgodset ve Alman devi Borussia Dortmund'da antremanlara çıkmıştı..Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Mariners kulübü CEO'su Shaun Mielekamp, ünlü Jamikalı atletin herhangi bir kolaylık sağlanmayacağı veya özel muamele görmeyeceğinin altını çizerken, ''Bu durumda hiçbir kaybeden olmayacak. Eğer Usain denemelerde oynar ve istediğimiz seviyede olmadığını görürsek, ona geliştirmesi gereken yönlerini söyleriz ve geri yollarız. Eğer iyi oynarsa ve antrenörlerimiz de beğenirse onu takıma alırız'' ifadelerinde bulundu.Böyle bir girişimde nasıl bulunduğu sorulan, Marines CEO'su, ''Bizim çok yakından tanıdığımız ve çalıştığımız bir menajer, Usain'in menajeri ile yakın bir ilişkisi vardı. Bize gelip diğer menajer arkadaşının sporcusunun futbolcu olma konusunda ne kadar ciddi olduğunu ve büyük kulüplerle antrenmanlara çıktığından bahsetti. Bunların hepsi aslında Usain'in kendi isteği ve hırsı ile gelişti. O profesyonel futbolcu olmak için kapımızı çaldı. Hyundai A-League'in ona göre bir lig olduğunu düşünüyor, MLS'ten birçok talibi var ama oranın seviyesini ve bu tekliflerin ciddiyetini kendisi için doğru bulmuyor'' cevabını verdi.Bolt'un kulübe yararı hakkında da konuşan Mielekamp, ''Şimdiden uluslarası sponsorlar Usain ile imzaları atmamız halinde takımımıza sponsor olmak için sıraya girdi. Bu kulübümüz için çok iyi olacak. Bunun yanında böyle bir sporcunun yaratacağı enerji ve heyecan inanılmaz, o gelirse her maç dolu bir stadyumda maçlarımızı oynayacağımızdan eminim. Sadece kendi stadyumumuz değil ülke genelinde her oynadığımız maçta taraftarları stadyuma çekecektir o. Bu transferin bizim takım için tam olarak ne kadar büyük bir olay olacağını kestirmek zor, onun gelmesi öyle bir etki yaratacak ki, gerçekleşene kadar nasıl olacağın bilmemiz mümkün değil. Ama bu transfer geçekleşmeyebilir, bu sebeple esas işimize konsantre olmalıyız. Sonuçta biz bir futbol takımıyız ve hedefimiz sahada başarılı sonuçlar yakalamak. Fakat böyle bir fırsata kapımız açık ve gerçekleşirse çok güzel olur'' şeklinde konuştu.