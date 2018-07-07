Uruguaylı Diego Godin'den Fernando Muslera'ya destek!

Uruguay'ın tecrübeli savunma oyuncusu Diego Godin, Fransa maçının ardından takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek çıktı.

Uruguay'ın Fransa'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada hatalı gol yiyen Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'ya takım arkadaşından destek geldi.

"KİMSE SUÇLAMIYOR"

Fernando Muslera hakkında konuşan Diego Godin, "Takımda kimse Fernando Muslera'yı suçlamıyor. Herkes bazen hata yapabilir. Muslera, bununla başa çıkacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip" ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUM"

Turnuva genelinde performanslarından memnun olduğunu vurgulayan Godin, "Ekibimle gurur duyuyorum. Tüm turnuva çok iyi savaştık. Rusya'ya gelen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum"





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Rusya
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12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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