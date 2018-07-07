Uruguaylı Diego Godin'den Fernando Muslera'ya destek!

Uruguay'ın Fransa'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada hatalı gol yiyenfile bekçisitakım arkadaşından destek geldi.Fernando Muslera hakkında konuşan Diego Godin, "Takımda kimse Fernando Muslera'yı suçlamıyor. Herkes bazen hata yapabilir. Muslera, bununla başa çıkacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip" ifadelerini kullandı.Turnuva genelinde performanslarından memnun olduğunu vurgulayan Godin, "Ekibimle gurur duyuyorum. Tüm turnuva çok iyi savaştık. Rusya'ya gelen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum"