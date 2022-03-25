Uruguay-Peru maçında 'olay' pozisyon

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde dördüncülük mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Uruguay, Peru'yu 1-0 mağlup etti.Ev sahibi ekibin galibiyet golünü 42. dakikada Giorgian De Arrascaeta atarken, maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon Peru cephesini çılgına çevirdi. Peru ekibi, karşılaşma 1-0 devam ederken 90+1. dakikada Perulu Miguel Trauco'nun kaleye doğru gönderdiği şutu güçlükle kontrol eden Uruguay kalecisi Sergio Rochet'in topu tutarken çizgiyi geçirdiği yönünde itirazlarda bulundu. VAR sisteminden gelen bilgi neticesinde topun tamamının çizgiyi geçmediğine karar verildi ve karşılaşma 1-0 sona erdi.Oldukça tartışmalı bu karar sonucu 1-0 Uruguay'ın üstünlüğü ile biten maç sonrası puanını 25'e çıkaran Uruguay 4. sıradaki yerini garantilerken, 21 puanla 5. sırada kalan Peru, Dünya Kupası'na direkt gitme şansını yitirdi..Karşılaşma öncesi aralarında yalnızca 1 puan bulunan iki ekibin arasındaki puan farkının böyle tartışmalı bir pozisyonla 4'e çıkması, Güney Amerika'da gündem oldu.4. sıradaki Uruguay elemelerdeki son maçını deplasmanda Şili ile oynarken, 5. sıradaki Peru evinde Paraguay'ı ağırlayacak.