Uruguay Milli Takımı'na Süper Lig'den 3 yıldız!

Uruguay Milli Takımı'nın 24 Mart'ta Japonya, 28 Mart'ta ise Güney Kore ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira, Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ve Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez kadroya davet edildi.
İşte Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira, Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ve Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez kadroya davet edildi.
İşte Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosu:
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