Uruguay'dan Muslera iddiası!

Galatasaray'a 2011 yazında transfer olan ve elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray yönetimi Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerde bulunsa da Uruguay'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Muslera'nın sözleşmesinin biteceği vurgulanan haberde Uruguaylı elivenin transfer olacağı takım ortaya çıktı.
GALATASARAY'DA 15 KUPA KAZANDI
Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 15 kupa kazandı. Uruguaylı kaleci 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Muslera, Galatasaray'la 18 kupa kazanan Bülent Korkmaz ve 17 kupa kazanan Okan Buruk'u takip eden isimler arasında yer alıyor.
GALATASARAY'DA EN ÇOK FORMA GİYEN 4. OYUNCU
13 yıldır Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 483 karşılaşma forma giydi. Listenin tepesinde ise Galatasaray'la 588 resmi maça çıkan efsane kaptan Bülent Korkmaz bulunuyor.
FLAŞ TRANSFER İDDİASI! 'NACIONAL GİRİŞİMLERDE BULUNUYOR'
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernado Muslera için Uruguay'dan transfer iddiası geldi. Nacional'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Gonzalo Corbo'nun haberine göre Nacional, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'nın geri dönüşü için girişimlere başladı. Haberde "Nacional, Muslera'nın geri dönüşü için gerekli çalışmalara başladı. Galatasaray'la olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor." denildi.
Sebastián Eguren adlı bir gazeteci ise "Fernando'yla konuşuyorum. Kendisi Galatasaray'ın idolü. Gelmemesi normal. Onunla bir yakın bir ilişkim var ve niyeti sezonu orada bitirmek. Bu transfer oldukça karmaşık." ifadelerini kullandı.
ERDEN TİMUR: SEZON SONUNA DOĞRU BAKACAĞIZ
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Ekim ayında A Spor'da katıldığı canlı yayında iç transfere yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştu. Muslera'nın futbolla ilgili bazı düşüncelerinin olduğunu ve sezon sonuna doğru karar vereceklerini belirten Erden Timur, "Fernando Muslera ile sözleşme uzatma gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'LA SÖZLEŞME UZATABİLİR
Galatasaray yönetimi Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldivenin, bu gelişme üzerine hiçbir kulüp ile görüşmediği öne sürülmüştü.
Galatasaray yönetimi Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerde bulunsa da Uruguay'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Muslera'nın sözleşmesinin biteceği vurgulanan haberde Uruguaylı elivenin transfer olacağı takım ortaya çıktı.
GALATASARAY'DA 15 KUPA KAZANDI
Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 15 kupa kazandı. Uruguaylı kaleci 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Muslera, Galatasaray'la 18 kupa kazanan Bülent Korkmaz ve 17 kupa kazanan Okan Buruk'u takip eden isimler arasında yer alıyor.
GALATASARAY'DA EN ÇOK FORMA GİYEN 4. OYUNCU
13 yıldır Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 483 karşılaşma forma giydi. Listenin tepesinde ise Galatasaray'la 588 resmi maça çıkan efsane kaptan Bülent Korkmaz bulunuyor.
FLAŞ TRANSFER İDDİASI! 'NACIONAL GİRİŞİMLERDE BULUNUYOR'
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernado Muslera için Uruguay'dan transfer iddiası geldi. Nacional'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Gonzalo Corbo'nun haberine göre Nacional, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'nın geri dönüşü için girişimlere başladı. Haberde "Nacional, Muslera'nın geri dönüşü için gerekli çalışmalara başladı. Galatasaray'la olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor." denildi.
Sebastián Eguren adlı bir gazeteci ise "Fernando'yla konuşuyorum. Kendisi Galatasaray'ın idolü. Gelmemesi normal. Onunla bir yakın bir ilişkim var ve niyeti sezonu orada bitirmek. Bu transfer oldukça karmaşık." ifadelerini kullandı.
ERDEN TİMUR: SEZON SONUNA DOĞRU BAKACAĞIZ
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Ekim ayında A Spor'da katıldığı canlı yayında iç transfere yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştu. Muslera'nın futbolla ilgili bazı düşüncelerinin olduğunu ve sezon sonuna doğru karar vereceklerini belirten Erden Timur, "Fernando Muslera ile sözleşme uzatma gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY'LA SÖZLEŞME UZATABİLİR
Galatasaray yönetimi Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldivenin, bu gelişme üzerine hiçbir kulüp ile görüşmediği öne sürülmüştü.