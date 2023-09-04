Uruguay'dan Lucas Torreira kararı

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Lucas Torreira'yı milli takım kadrosuna çağırmadı.
3 ÖNEMLİ İSİM ALINMADI
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı ilk iki maçın kadrosu açıklandı.
Lucas Torreira'nın yanı sıra tecrübeli futbolcular Luis Suarez ve Edinson Cavani de kadroda yer almadı. Trabzonspor'un, Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez ise kadroda kendisine yer buldu.
İşte Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu:
3 ÖNEMLİ İSİM ALINMADI
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı ilk iki maçın kadrosu açıklandı.
Lucas Torreira'nın yanı sıra tecrübeli futbolcular Luis Suarez ve Edinson Cavani de kadroda yer almadı. Trabzonspor'un, Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez ise kadroda kendisine yer buldu.
İşte Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu: