Uruguay'da Diego Rossi şaşkınlığı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, ülkesinden gelen haberle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uruguay Teknik Direktörü Diego Alonso, Fenerbahçe'yle bu sezon 21 maçta 3 gol atıp, 7 asist yapan Rossi'yi kadroya almadı. Bu karar, ülkede tartışma konusu oldu.



'Hatalı karar!'



Sosyal medyada birçok futbolseverler, Rossi yerine Agustin Canobbio ve Facundo Torres'in tercih edilmesini 'hatalı bir karar' olarak yorumladı. Özellikle Canobbio'nun kötü bir sezon geçirmesine rağmen kadroya alınması eleştiri konusu oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Atletico Paranense ile 43 resmi maçta 3 kez ağları sarsarken, asist yapamadı.



Rossi daha ön plandaydı



Üstelik Rossi, Milli Takım 'da 4 kez forma giyip bir gol atarken, Canobbio 3 mücadelede oynadı ve skor katkısı yapamadı. Facundo Torres ise MLS'te Orlando'yla 40 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı ve 10 asist yaptı. Torres'in istatistikleri iyi olsa da ABD Ligi'nde bu rakamlara ulaştığına dikkat çekildi, Rossi'nin performansının bu nedenle daha ön planda olduğu yorumları yapıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ