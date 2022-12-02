X

Uruguay'a galibiyet yetmedi!

Uruguay, Dünya Kupası'nda Gana'yı 2-0 mağlup etti ancak averajla Güney Kore'nin gerisinde kalarak turnuvadan elendi.

Uruguay'a galibiyet yetmedi!
2022 Katar Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Uruguay 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 32. dakikada Giorgian De Arrascaeta kaydetti.

Gana'da Andre Ayew, 20. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı değerlendiremedi. Ayew'in vuruşunu kaleci Rochet kurtardı.

Uruguay'da Fernando Muslera, Lucas Torreira süre almadı. Maxi Gomez, 80. dakikada oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Uruguay, grupta 4 puana yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 yenmesinin ardından 4 puana yükselmesi sonrası averajla Güney Kore'nin gerisinde kaldı ve turnuvaya veda etti. Gana ise 3 puanda kalarak Dünya Kupası macerasını noktaladı.

Uruguay'ın tecrübeli forveti Luis Suarez, bitiş düdüğü sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.





 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Uruguay
Uruguay'a galibiyet yetmedi!
Güney Kore
Güney Kore'den büyük sürpriz!
Güney Kore, Portekiz
Güney Kore, Portekiz'i devirdi!
Japonya, 29 yıl sonra sevindi!
Japonya, 29 yıl sonra sevindi!
İlkay Gündoğan:
İlkay Gündoğan: "Aynaya bakmalıyız!"