Ursula, yine Maicon'un yüreğini dağladı!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, instagram hesabından uzun bir yazı yayınlayıp, futbolcuların sıkıntılarını dile getirdi.Açıklamanın son cümleleri, "Yalnız bir yaşam. Birçok zaman soğuk havada ya da çok sıcakta, ailelerini görmeden, pazar günleri yapılan mangal partilerine katılamadan çalışmak zorundalar" şeklindeydi.Bu yazının ardından, Maicon'un kısa süre önce ayrıldığı eski eşi Ursula ise "Hiçbir kadın seni, senin en kötü halini gören, senin için ağlayan ve değişmeni bekleyen bir kadın kadar sevmeyecek" yazılı bir paylaşım yaptı.Ruhsal olarak kötü günler geçiren tecrübeli stoper dün instagram hikayesinde bir paylaşım yaparak zor bir dönemden geçtiğini şu sözlerle açıkladı:Birçok insan için futbolcu para içinde yüzen, çapkın, çılgın, sorumsuz bir adam. Peki gerçekte futbolcu kimdir? Kendilerinden başka kimse bilmez karakterlerini. Çocukluğundan beri hayalini kurar, peşinden koşar, kararlıdır, baskıya göğüs gerebilen ve bir çok defa bırakmayı düşünmüş olan (ya da düşünmemiş)… Çoğuna göre sorumluluk sahibi değiller ancak bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim ki hepsi olduklarından yaşlı gözüküyorlar. Çünkü erken yaşta olgunlaşmaları bekleniyor. Kötü hava, baş ağrısı, hastalık ve tembellik asla olamaz. Bir çok zorluğa rağmen her gün idmanda olması gerekir. Kolay olduğunu düşünmeyin. Kulaklığı takıp seyahat etmek, Facebook'ta Instagram'da like almak, pahalı arabalar sürmek görünen kısmı. Yalnız bir yaşam. Bir çok zaman soğuk havada ya da çok sıcakta, ailelerini görmeden, pazar günleri yapılan mangal partilerine katılamadan çalışmak zorundalar. Birçok zaman da nankör bir meslek. Yaptığın şeyi sevmek zorundasın. Her şeyi bir kenara bırakıp başka ülkede başka şehirde hayat kurmaya "ÇALIŞAN" insana ne açıklama verebilirsin? Dipnot: Kariyerini başarıyla bitirme garantisi asla yok.Maicon'un yaptığı bu paylaşıma eşi Ursulu jet hızıyla karşılık verdi. Yine instagram üzerinden kısa bir paylaşım yapan Ursula,"Seni hiçbir kadın, senin en kötü halini gören, senin için ağlayan ve değişmeni bekleyen bir kadın kadar sevmeyecek" ifadelerini kullandı. Ursula'nın bu paylaşımı sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının da oldukça ilgisini çekti. Yaşadıkları problem nedeniyle futbola adapte olmakta zorlanan Maicon'u düşünen sarı kırmızılı taraftarlar ikilinin barışmasını ve Maicon'un toparlanmasını bekliyor.