Zalaegerszeg ile oynanan hazırlık maçının ardından Szalai hakkında kendisine sorulan soruyu yanıtladı.



Tecrübeli teknik adam, Szalai için yaptığı açıklamada, "Attila Szalai ismini çok duydum ama kendisini tanımıyorum." ifadelerini kullandı.



gündemde olan Macar stoperiçin çarpıcı bir açıklama geldi.Szalai ile ilgilenen kulüplerdenteknik direktörüA Spor'un haberine göre, Szalai ile ilgilenen Hoffenheim ve Union Berlin, Fenerbahçe'nin Macar oyuncu için istediğiseviyesine çıktı. Szalai, transfer için iki takım arasında karar verecek. 25 yaşındaki futbolcu, kararını vermesinin ardından kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek ve seçtiği takıma imza atacak.Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.