Urla Belediyespor futbolcu fabrikası

Urla Belediyespor'da futbola başlayan futbolcular farklı lig kulüplerinin altyapılarına transfer oldu.



Urla, 2 gencini Süper Lig, 2'sini ise 1'inci Lig ekiplerinin altyapılarına uğurladı. Urla Belediyespor futbol altyapı sorumluları Mehmet Yağız, Serkan Bidav, Caner Yavaş ve İrfan Kutlu'nun çalıştırdığı takımlarda oynayan 13 yaşındaki Doğukan Erciyas, Fenerbahçe altyapısına, eski FIFA kokartlı hakem Bülent Demirlek'in oğlu 15 yaşındaki Demir Demirlek ise Sivasspor altyapısına transfer oldu. 15 yaşındaki Atacan Yazaltın Manisa FK'ya, Bucaspor'da oynayan esik Galatasaraylı Yasin Öztekin'in 11 yaşındaki oğlu Miraç Kaan Öztekin de babasının eski kulüplerinden Göztepe'ye gitti.



Urla Belediyespor'un çalıştırıcıları Mehmet Yağız, Serkan Bidav, Caner Yavaş ve İrfan Kutlu, yetiştirdikleri oyuncukarın güzel yerlere gitmesinden oldukça mutlu olduklarını, fabrikada daha yeni cevherleri yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.



