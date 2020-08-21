Ürdün'de futbol 14 gün durduruldu

El-Faysali Spor Kulübü'nden 5 futbolcuda koronavirüs görülmesi nedeniyle futbolda 14 gün durdurma kararı verildi.

Ürdün'de futbol 14 gün durduruldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2020 04:31
Ürdün Futbol Federasyonu, El-Faysali Spor Kulübü oyuncularından 5'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi nedeniyle 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerini durdurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 futbolcu ile onlarla temas kuran antrenörler ve idareciler dahil tüm takım arkadaşlarının karantinaya alınacağı, diğer takımlardaki oyuncuların da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bugünden başlamak üzere 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerine ara verildiği ifade edildi. 

Ürdün'de şu ana kadar 11 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam 1498 kişi virüse yakalandı.
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için