Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci iddiası

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisinin cinsiyetini doğrulamasını talep eden bir şikayette bulundu.

Haber; AA
Abone Ol
Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek kaleci iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2021 14:45
Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC), Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'ndeki Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisinin cinsiyetini doğrulamasını talep eden bir şikayette bulundu.

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Ali Bin Al-Hussein, AFC'ye ilettikleri mektubu, Twitter'da paylaştı.

AFC'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

25 Eylül'deki maçın 0-0 sona ermesinin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.