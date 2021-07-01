UOL: 'Abel Ferreira, Fenerbahçe'yi reddetti'

Uzun zamandır teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Brezilya'da yaptığı operasyonda başarılı olamadığı belirtildi.



Brezilya basınından UOL'den Bruno Andrade'nin haberine göre sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira ile temasa geçti.



"2 YILLIK SÖZLEŞME KABUL GÖRMEDİ"



Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adama senelik 3 milyon eurodan 2 yıllık kontrat önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği kaydedildi. F.Bahçe'nin önümüzdeki günlerde alternatif isimlerden olumlu yanıt alamaması durumunda tekrar genç hocaya yönelebileceği de belirtildi.



Kasım 2020'den bu yana Palmeiras'ta görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.



