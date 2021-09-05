Unutulmaz transfer dönemi: Böylesi görülmedi

Avrupa futbolunda unutulmaz bir yaz transfer dönemi geride kaldı. Adeta tarihe geçen bu transfer döneminde dünyanın en iyi futbolcuları olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, en popüler isimler oldu.



Messi, 21 yıllık Barcelona dönemine duygusal bir şekilde veda ederken, Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra yuvasına geri döndü. PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, büyük bir rüyasını hem de bedelsiz olarak gerçekleştirdi, Messi'yi transfer etti. Manchester United'da ise Sir Alex Ferguson fırtınası 2012'den sonra yeniden esti. Bu kez bir transfer için sahneye çıkan İskoç efsane, Ronaldo'nun ezeli rakipleri Manchester City'ye gitmesini engelledi ve eski öğrencisini ikna etti. ManU, Ronaldo için Juventus'a sadece ve sadece 15 milyon euro bonservis ödedi. Bu 15 milyon euroluk bedelin de 3 yıllık bir ödeme planıyla İtalyan kulübüne iletileceği kaydedildi.



Griezmann 'evinde'



İspanya La Liga'da da bir 'eve dönüş' hikayesi yaşandı. 2019'da büyük umutlarla Barcelona'ya 120 milyon euroya transfer olan Antoine Griezmann, 2021-22 sezonunu Atletico Madrid'de yani kendi deyimiyle evinde 'kirada' geçirecek. Ekonomik krizde olan Barça, Fransız yıldızı eski kulübü Atletico Madrid'e 10 milyon euroya kiraladı. Barcelona'da taraftarlarla yıldızı hiç barışmayan ve son olarak Messi'nin gidişinden sorumlu tutulan 30 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'e adeta sığındı. Griezmann, daha önce 257 maçta 133 gol attığı ve tarihe geçtiği Atletico'da huzur arayacak.



Inter'in Correa'sı var



Romelu Lukaku gibi bir yıldızını kaybeden Inter, aradığı golcüyü Lazio'da buldu. 26 Ağustos 2021 tarihinde adeta can havliyle kiralanan Joaquin Correa fırtına gibi başladı. İlk maçında Verona'ya karşı 2 gol birden attı. 27 yaşındaki futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.



Real Madrid'in Mbappe inadı



PSG, Lionel Messi transferi kadar Kylian Mbappe'yi kadroda tutmasıyla da fark yarattı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi zaferi için Messi-Mbappe-Neymar üçlüsünde ısrar etti.



Real Madrid, 4 farklı teklifte bulundu ama Nasser Al-Khelaifi kabul etmedi. Önce 150 milyon euro, daha sonra 160 milyon euro reddedildi. Real Madrid, hemen akabinde 180 milyon euroyu ortaya koydu fakat Fransa'dan haber gelmedi. Eflatun-beyazlılar Mbappe için 200 milyon euroyu bile gözden çıkardı ama PSG'nin inadını kıramadı.



Barcelona krizde



2009-10 sezonundan itibaren 10 yıl boyunca Avrupa futbolunun devi olarak tabir edilen ve şampiyonlukların favorisi olan Barcelona krize girdi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve pandemiyle sarsılan Barça'da Lionel Messi'nin ayrılığı adeta deprem etkisi yarattı.



Üstüne bir de yeni transferlerin lisanslarının çıkarılması uzun sürdü. Katalan devi ancak kadrodaki Pique, Busquets ve Alba gibi emektar futbolcularının ciddi maaş indirimlerini kabul etmesiyle lisans sorununu aştı.



Agüero, Memphis Depay, Luuk de Jong gibi isimler kadroya katılsa da kimse tatmin olmadı. Koskoca Barcelona, transferde sadece 14 milyon euro harcayabildi.



