Unseld Jr., Wizards'ta koçluğa devam edecek

Washington Wizards koçu Wes Unseld Jr.'ın, genel menajer Tommy Sheppard'ın görevden alınmasına rağmen gelecek sezon Wizards'ın başantrenörü olarak devam edeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Unseld Jr., Wizards'ta koçluğa devam edecek
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21 Nisan 2023 13:38
Washington Wizards koçu Wes Unseld Jr.'ın, genel menajer Tommy Sheppard'ın görevden alınmasına rağmen gelecek sezon Wizards'ın başantrenörü olarak devam edeceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Wizards'ın Sheppard'ı organizasyon dışından bir yönetici ile değiştirmeyi planladığını söyledi.

Wojnarowski ayrıca, Unseld'in "takım sahibi Ted Leonsis'in yüksek ölçüde destekçisi olmaya devam ettiğini" bildirdi.

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