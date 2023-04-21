Washington Wizards koçu Wes Unseld Jr.'ın, genel menajer Tommy Sheppard'ın görevden alınmasına rağmen gelecek sezon Wizards'ın başantrenörü olarak devam edeceği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Wizards'ın Sheppard'ı organizasyon dışından bir yönetici ile değiştirmeyi planladığını söyledi.



Wojnarowski ayrıca, Unseld'in "takım sahibi Ted Leonsis'in yüksek ölçüde destekçisi olmaya devam ettiğini" bildirdi.





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