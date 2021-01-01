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Unseld Jr.: "Savunmayı umursamadığımız için düşüşteyiz"

Washington Wizards koçu Wes Unseld Jr., Wizards'ın yakın zamandaki düşüşünde, takımın savunma yapmayı "her zaman umursamamasının" etkili olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards koçu Wes Unseld Jr., Wizards'ın yakın zamandaki düşüşünde, takımın savunma yapmayı "her zaman umursamamasının" etkili olduğunu söyledi.

17 Kasım'da Wizards, 10-4'lük etkileyici bir dereceyle Doğu Konferansı'nda 1. sıraya yerleşmiş olsa da, ekip o zamandan beri sadece altı maç kazanarak konferansta yedinci sıraya kadar gerilemiş durumda.

Her mağlubiyetle birlikte artan hayal kırıklıkları sonrası Unseld Jr., Washington'un savunma konusundaki kaygısını şu şekilde sorguladı:

"Dikkat çekmek istediğim ve kızdığım nokta, bu maçları kaybetmemiz değil, nasıl kaybettiğimiz. Kaybetmek zaten ayrı bir hayal kırıklığı. O her türlü olacak. Ancak, rekabetçi ruhumuz her zaman kendini göstermiyor. Sanki hiçbirimiz umursamıyor gibiyiz. Benim hayal kırıklığımın sebebi bu.

Biz kaliteli bir savunma takımıydık. Sıralamalara göre eskisi kadar iyi miydik bilmiyorum ama kesinlikle son zamanlardaki kadar kötü değiliz. Kilit nokta da bu zaten. Hiçbir şeyi değiştirmedik, fakat acaba savunmayı eskisi kadar öncelik haline getirmeye önem veriyor muyuz?"


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