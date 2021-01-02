Ünlüler takımı Survivor 2021 yeni yarışmacıları, Survivor 2021 ünlüler kadrosu yeni isimler resmen açıklandı

Survivor 20201 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni sezon 2021 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal olarak açıklandı.Survivor'un yeni sezonunun iddialara göre 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlaması bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa 2021 Ocak ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili bir resmi açıklama veya tarih değişikliği olduğu takdirde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni sezon ne zaman başlayacak detayları belli olmaya başladı. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yeni Survivor yarışmacıları, Survivor 2021'de kim yarışmacı olacak, 2021 Survivor yarışmacısı kim, Survivor'da yeni yarışmacılar için doğru zaman bekleniyor. 2021 yılında da yayınlanacak yarışmada geçmiş dönemde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda eden isimlerin yer alabileceği konuşuluyor.Survivor'da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'ın 2021 Survivor'da da olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Turabi'nin yeni Survivor için görüşme yapmadığı ve İstanbul'da dinlendiği bilgisine ulaşılırken konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır mesajını geçen Acun Medya'ya Survivor 2021 için başvuru yapılabiliyor. Survivor 2021'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından henüz açıklanmadı.Acun Survivor 2021'de seyirci ve izleyici olarak katılmak isteyenlerin her hafta bir kişinin adada yarışacağı açıkladı.