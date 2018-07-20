Memorial Şişli Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Öztürke muayene olan sanatçı Arif Susamın kalp damarlarına stent uygulanmasına karar verildi. Dün yapılan başarılı anjiyoplasti işlemiyle ünlü ismin daralma olan 4 damarına stent takıldı. Bir gün hastanede müşahede altında kalan Arif Susam, bugün taburcu oldu. İşlemi gerçekleştiren doktor ünlü sanatçının damar yapısının ince olması nedeniyle özellikli stent uyguladıklarını ifade etti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!
Sanatçı rutin checkup kontrollerinde, kalp damarlarından dördünün yüzde 90 oranında daralmış olduğunu öğrendi.
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