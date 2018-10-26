Ünlü rapçi uçakta klip çekerken düşüp hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Jon James McMurray, şarkı söylerken uçağın türbülansa girmesiyle dengesini kaybetti. Bir süre kanada tutunan McMurray'nin eli kayınca metrelerce yükseklikten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti

26 Ekim 2018 09:43
Ünlü rapçi uçakta klip çekerken düşüp hayatını kaybetti
Uçakta çektiği kliplerle bilinen Kanadalı rapçi Jon James McMurray, yeni klibi için Cessna tipi uçağın kanadına çıktı. Klip çekimi için kanatta şarkı söyleyen McMurray uçağın türbülansa girmesiyle dengesini kaybetti. Bir süre kanada tutunan McMurray'nin eli kayınca metrelerce yükseklikten düştü. Paraşütünü açamayan 34 yaşındaki McMurray olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili bir açıklama yapan menajeri, "Jon bu gösteri için çok çalışmıştı ancak, gösteri sırasında uçaktan uzaklaşarak kanadın ucuna doğru ilerlediğinde, uçağın dengesi pilotun hemen düzeltemeyeceği kadar bozuldu. Jon son ana dek kanada tutundu ve bıraktığında paraşütünü açacak zamanı olmadı" dedi.

Mc Murray, hareketli ve sıradışı müzik videoları ile tanınıyordu. Jon James'in cenaze masrafları ve yeni albümünün yayınlanması için çevrimiçin bir bağış kampanyası düzenlendi.

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