Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması
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11 Kasım 2024 10:55
Son güncelleme 11 Kasım 2024 14:55
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin ifade işlemleri de başladı. İfade işlemleri için 5 savcı görevlendirildi.

ESKİ FUTBOLCU BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

 



 
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