Ünlü isimlerden Sivasspor'a ziyaret

Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Sivasspor'u ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ünlü isimlerden Sivasspor'a ziyaret
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08 Ağustos 2021 16:30
Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulübü ziyarete gelen Sezer, Avşar ve Kurt'u, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.

Tesislerde yapılan antrenmanı da izleyen oyuncular, kulüp yöneticileri, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


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