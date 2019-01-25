Ünlü isimden Ali Koç'a tepki! 'Kandırdılar'

seçim sürecinde sık sıkdestekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı Alişan, Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının ardından tepki gösterdi.Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'ndan elenmesi hakkında paylaşımlar yapan Alişan, sezon başında kandırıldıklarına dair ifadeler kullandı.Alişan, "Geçen senenin takımını bozup, bu çöpleri takıma kazandıran, başta başkan ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.. Rezilsiniz rezil. Kadro değeri 3.58 milyon euro olan Ümraniye karşısında, yıllık maaşı 4 milyon euro olan Slimani.. Ve tek gol atamadan iki maçtada yenilerek elenmek... Ali Koç gelecek dertler bitecek dedik,bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik ve hepimizi kandırdılar..." şeklinde paylaşım yaptı.