Ünlü isim basketbol oynuyor

Ünlü sosyal medya fenomeni Jem Wolfie, basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı.

08 Ağustos 2018 16:55
Ünlü isim basketbol oynuyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Jem Wolfie, basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


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