Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılı için gece düzenledi

Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla özel bir gece düzenledi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Dinçay ve Can Gebetaş katıldı.
Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik'in konuşması ile başlayan gecede davetliler 29 Ekim Cumhuriyet Konseri'ni izledi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Dinçay ve Can Gebetaş katıldı.
Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik'in konuşması ile başlayan gecede davetliler 29 Ekim Cumhuriyet Konseri'ni izledi.