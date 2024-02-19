Üniversitelerdeki lisanslı sporcu sayısı 38 bine ulaştı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, üniversitelerdeki lisanslı sporcu sayısının 38 bine ulaştığını söyledi.



Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası için Kırşehir'e gelen Günay, AA muhabirine, 2028 Avrupa Üniversite Spor Oyunları için resmi aday olduklarını, 2024 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nın da Burdur'da yapılacağını vurguladı.



Federasyon olarak faaliyette bulundukları 91 spor branşından 50'sinin olimpik ve "Türkiye Üniversiteler Ligi" adı altında devam ettiğini anlatan Günay, üniversite öğrencilerinin her geçen gün spora ilgisinin arttığını dile getirdi.



Lisanslı sporcu sayısının 38 bine ulaştığını vurgulayan Günay, şöyle konuştu:



"Bu sene daha yüksek rakamları hedefliyoruz. 2021'de görevi devraldığımızda 17 binlerdeydik. Son 3 yılda kademeli olarak 38 binlere çıkış oldu. Sayılar giderek artacak. Gençlerde spor bilincinin oluşması, devletimizin ve sponsorların destekleri de çok önemli. Geçen hafta açıklandığı üzere üniversitelerde 'Spor Dostu Kampüsler' başlayacak. Bu ilgiyi daha da arttıracak diye düşünüyoruz. Milli sporcularımız üniversitelerde okuyor ve bu da bize büyük avantaj olarak yansıyor. Dolayısıyla uluslararası başarılara da bu yansımış durumda. Biz bu yıl 52 bin hedefledik."



"Türkiye bir spor ülkesi"



Günay, 2022 yılında masa tenisinde takım olarak Avrupa şampiyonu olduklarını, geçen yıl da Çin'de dünya üçüncülüğü elde ettiklerini anımsattı.



Bunun dışında boks, güreş, tekvando, karate ve kick boksta marka ülke haline geldiklerini aktaran Günay, "Türkiye hem başarılarıyla hem de organizasyon sahipliği yapma konusunda bir spor ülkesi. Bu yıl Avrupa şampiyonaları ve 7-8 branşta dünya şampiyonaları var. Dolayısıyla başarılı bir yıl olması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.



Günay, son zamanlarda E-sporda artış yaşandığına dikkati çekerek, ülke ve yetenek olarak en başarılı oldukları branşların güreş, tekvando, karate ve boks gibi dövüş sporları olduğunu belirtti.



Atletizmde de olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Günay, "Geçen yıl üniversite olimpiyatlarında kürek branşında dünya şampiyonu olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Destekledikçe bunlar devam ediyor ama öncelikle ata sporumuz güreşten başlayarak tüm dövüş ve mücadele sporlarında başarımız biraz daha yüksek." dedi.



Alınan madalya sayısı 1000'i geçti



Günay, 2023 yılında deprem nedeniyle 52 branşta faaliyet gösterebildiklerini anımsattı.



Geçen yıl 300'ün üzerinde faaliyet yapıldığını ve 2024'te bu sayının artacağını anlatan Günay, şunları kaydetti:



"Devam eden ligler, Türkiye şampiyonaları var. Uluslararası anlamda ise geçen yıl Dünya Üniversite Olimpiyatları'nda mücadele ettik. Tarihimizde ilk defa genel sıralamada 35 madalya ile dünya 6'ncısı olduk. Bu da çok büyük bir başarıydı. Avrupa Oyunları'nda genel sıralamada ülke olarak 2. sıradayız ve 1. olmak istiyoruz, onun için çalışıyoruz. Şu ana kadar federasyon olarak aldığımız madalya sayısı 1000'i aşmış durumda. Son 2 yılda aldığımız madalya sayısı ise 300. İnşallah bunu arttıracağız, büyük potansiyeli ve genci olan Türkiye'ye yakışıyor. Bunu daha da yukarıya çekmek, devletimizin ve bakanlığımızın birinci önceliği."





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