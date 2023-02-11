Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 12:06

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Deprem üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle üniversiteler eğitime ara vermeyi sürdürecek. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" açıklamasında bulundu. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? 2023 deprem üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Deprem üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?
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YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler hakkında bir açıklama geldi. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

YÖK AÇIKLAMA YAPTI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

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