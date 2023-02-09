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Üniversiteler tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen korkunç depremlerin ardından merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama sonrasında, hangi ilde üniversitelerin eğitime ara verdiğini açıkladı. Peki, üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil?Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.Buna göre; Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de üniversiteler bir sonraki duyuruya kadar tatil edildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." İfadelerini kullandı.Buna göre; 13 Şubat tarihine kadar tüm illerde okullar tatil edildi.