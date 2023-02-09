Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 12:16 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 12:16

Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil?

Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil,Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 Elbistan ilçesinde 7,6 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda hava koşulları ve depremin etkisiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Üniversiteliler için ise YÖK'ten açıklama geldi. Peki, üniversiteler ertelendi miİşte, YÖK açıklaması ve üniversitelerde son durum...

Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil?
Abone Ol
Üniversiteler tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen korkunç depremlerin ardından merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama sonrasında, hangi ilde üniversitelerin eğitime ara verdiğini açıkladı. Peki, üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil?
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

Buna göre; Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de üniversiteler bir sonraki duyuruya kadar tatil edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


MEB: TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Buna göre; 13 Şubat tarihine kadar tüm illerde okullar tatil edildi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Sismik izolatör fiyatları 2023! Deprem izolatör fiyatları 2023 Gündem Sismik izolatör fiyatları 2023! Deprem izolatör fiyatları 2023
DEPREM ÖLÜ SAYISI 9 ŞUBAT 2023! Son dakika depremde kaç kişi öldü, toplam can kaybı ne kaar? Gündem DEPREM ÖLÜ SAYISI 9 ŞUBAT 2023! Son dakika depremde kaç kişi öldü, toplam can kaybı ne kaar?
İsmail Çipe: 'Ailem enkazdan çıktı, akrabalarımız içerde' Deprem İsmail Çipe: "Ailem enkazdan çıktı, akrabalarımız içerde"
Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil? Gündem Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil?
Adana Havalimanı açık mı? 9 Şubat Adana, Hatay, Gaziantep, Adıyaman Havalimanı açık mı? Gündem Adana Havalimanı açık mı? 9 Şubat Adana, Hatay, Gaziantep, Adıyaman Havalimanı açık mı?
Borsa kapandı mı? 9 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Gündem Borsa kapandı mı? 9 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
Onur Bulut: 'Kayserispor bana izin verdi' Türkiye Transferler Onur Bulut: "Kayserispor bana izin verdi"
3. derece deprem bölgeleri! 3. derece deprem bölgesi 2023 Gündem 3. derece deprem bölgeleri! 3. derece deprem bölgesi 2023
2. derece deprem bölgeleri! 2. derece deprem bölgesi 2023 Gündem 2. derece deprem bölgeleri! 2. derece deprem bölgesi 2023
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hatayspor ve Gaziantep FK'nın TFF'den talebi
2
Galatasaray, Zaniolo'yu KAP'a bildirdi!
3
Onur Bulut: "Kayserispor bana izin verdi"
4
Beşiktaş, Onur Bulut'u açıkladı!
5
Nicolo Zaniolo, deprem felaketine sessiz kalmadı
6
Erling Haaland'dan destek mesajı!
7
Berk Balaban: "Durum dışarıda görünenden daha kötü"

SON HABERLER

yukarı ok