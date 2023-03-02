Haber Tarihi: 02 Mart 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 17:39

Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından depremde zarar gören vatandaşlar üniversite yurtlarına yerleştirildi, öğrenim gören öğrenciler ise yurtlardan çıkarıldı ve uzaktan öğrenim ile eğitime devam edeceği açıklandı. Kararın ardından örgün eğitimdeki 4.1 milyon öğrenci mağdur olurken YÖK Nisan ayında kararın yeniden gözden geçirip, HİBRİT eğitime geçebilecek. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Nisan'da üniversiteler açılır mı?

Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?
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Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar... NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.
ÜNİVERSİTELERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Öğretim Kurulu kararı doğrultusunda 2022-2023 Bahar Dönemi uzaktan öğretim yöntemi ile 20 Şubat Pazartesi günü çevrim içi olarak başlamıştır. Eğitim Fakültesi 4. Sınıfların Öğretmenlik Uygulaması, Eczacılık Fakültesi 5. Sınıfların ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri 4. Sınıfların, İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları yüz yüze yapılacaktır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Aşağıda belirtilen istisnalar hariç tüm dersler "Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"a uygun şekilde çevrimiçi olarak yürütülecektir.

Dersler yüz yüze haftalık programda yer alan saatler arasında SABİS üzerinden çevrim içi şeklinde yapılacaktır. Sanal sınıflar öğretim elemanı tarafından tanımlanacaktır. Ayrıca sistem üzerinde var olan derslere doküman modülü kullanılarak doküman (PowerPoint, Pdf, Word, önceki dönemde yapılmış ders linkleri vb.) yüklenecektir.
Çevrimiçi olarak yürütülen derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Dersler tekrar izlemeye açık olacaktır.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerle ilgili alınan yeni kararları duyurdu. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


"Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık.

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Nisan ayında YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.

Yani eğitim üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.
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