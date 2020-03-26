Üniversiteler ne zaman açılıyor, YÖK üniversite tatil açıklaması

YÖK üniversite açıklaması, Üniversite tatili ne kadar sürecek, Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK üniversite tatil açıklaması. Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Üniversitelerinde üç hafta süre ile tatil edildiği duyurulmuştu. Bu süre zarfında memleketlerine giden öğrenciler şimdilerde Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

26 Mart 2020 09:38
Üniversiteler ne zaman açılıyor, YÖK üniversite tatil açıklaması
Üniversite tatili uzadı mı, üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK üniversite tatili ile ilgili bir açıklama yaptı mı şeklinde aramalar son saatlerde üniversite öğrencileri tarafından google'da sık aratılmaya başlandı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.

Saraç, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."

YKS ertelendi

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."





ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI!

23 Mart Pazartesi günü öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve yaşanan sürecin en az hasarla aşılması için üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başladı. YÖK bünyesinde farklı üniversitelerden, alanında uzman hocalar tarafından oluşturulan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.



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