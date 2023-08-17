Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 10:27

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversiteler açılacak mı?

Son dakika: YÖK açıkladı. 2023 üniversiteler ne zaman açılıyor, açılacak mı? sorusu tekrar gündeme geldi. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine kısa bir zaman dilimi kaldı. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılıyor? 2023-2024 YÖK kararı

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversiteler açılacak mı?
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2023 Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar... ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023-2024?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.


Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÜNİVERSİTELER MAYIS'TA AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında üniversitelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğretim Kurulu'na gerekli talimatların verildiğini ifade eden Erdoğan " . Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor" dedi.

Açıklamasının devamında şartların elverişli olması durumunda hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğini vurgulayan Erdoğan " Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Depremin etkilendiği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konut çalışmalarına hız verildi.

Nisan ayında üniversitelerde online eğitimin devam etmesi bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Mayıs ayında depremzedelerin yerleştirildiği yurtların durumu ve bölgedeki şartlara göre hibrit eğitim seçeneğini değerlendirmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitim verileceğini açıklamıştı. Son açıklamaların ardından öğrenciler hibrit eğitime ilişkin detayları merak ediyor.

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamasında " Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz.' dedi.

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Hibrit eğitimde öğrenciler dersleri hem online hem de yüz yüze alabilir.

4 İLDE OKULLAR İLÇE BAZLI AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası okulları üç kademeye ayırdı. 71 ilde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat tarihinde başladı. Son olarak Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ilçe bazında açılıyor.

Yapılan açıklamaya göre Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri ile Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde okullar açıldı.

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