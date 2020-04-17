Üniversiteler ne zaman açılacak? Yazın eğitim olacak mı?

Corona virüsü önemleri kapsamında ilköğretim ve liselerde okulların tatil olmasının ardından üniversiteler de de online eğitim sistemine geçildi. 12 Mart'ta verilen kararla beraber, 2019-2020 eğitim yılında üniversiteler ne zaman tekrar örgün eğitime geçeceği özellikle üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılır? Tatil uzayacak mı? İşte, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın o konu hakkında açıklamaları. Uzaktan eğitim süreci kapsamında üniversite öğrencileri için uzak eğitim süreci başlatılmıştı. Lisans ve önlisans eğitimlerine uzaktan online şekilde devam eden öğrenciler, bu dönem ders kayıpları için yazın ek eğitim verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır? Tarih belli mi? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart'ta devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verdiğini anımsattı.haberine göre; Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle 23 Mart itibarıyla verilen aranın sonlandırıldığını ve bir hafta sonra dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretimle başlatıldığını hatırlatan Saraç, koronavirüs salgınının Çin'de ciddi boyutlara ulaşmasından itibaren dünyada yükseköğretim alanında iyi olan ülkelerin açıklamalarını ve uygulamaya sokmaya çalıştıkları önerileri mercek altına aldıklarını, iyi örnekleri aradıklarını söyledi.YÖK Başkanı Yekta Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla alternatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."Türk yükseköğretim sisteminin pek çok konuda çok geniş tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Saraç, konuşmasını şöyle tamamladı:"Yaz okulu da bunlardan birisi. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veya birtakım kendi ellerinde olmadan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husus. Yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek, üniversitelerimizin bu sıkıntılı günleri aşmasına da yardımcı olacaktır."Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, Kovid-19 nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine imkan sağlandı.YÖK tarafından, rektörlüklere gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı.Bu kapsamda üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan ve dijital öğretim yöntemle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacak.