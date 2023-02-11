Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 14:54

ÜNİVERSİTELER KAPANDI MI? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023 deprem

Üniversiteler ne zaman açılacak depremden dolayı online olur mu, sorusu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından YÖK'ün açıklamaları sonrası veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Deprem felaketi sonrası afet bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay gibi illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL ilan edildiğini duyurdu. Peşe peşe gelen açıklamaların ardından YÖK kinci dönem eğitim öğretim dönemiyle ilgili önemli karar alındı. YÖK'ten yapılan açıklamada ise "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir" denildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler online eğitim mi olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜNİVERSİTELER KAPANDI MI? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023 deprem
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK'ten yapılan yeni açıklama sonrasında gündeme geldi. Üniversitelerin açılacağı tarih ile beraber uzaktan eğitim olup olmayacağı milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından YÖK üniversitelerin bir süre daha bahar dönemine başlamayacağını duyurdu. Açıklamaların ardından üniversitelerin  online olup olmayacağı merak konusu oldu. Ancak uzaktan eğitimle ilgili kurumdan bir açıklama gelmedi. 

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin ikinci dönemini tatil ediyoruz. Uzaktan eğitim olacak. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız."


Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir" denildi.

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR ONLİNE MI OLACAK?

Üniversitelerin ve okulların online olacağına yönelik bir bilgi bulunmuyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ?

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Malatya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu.

10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin alınan yeni kararları da şöyle açıkladı:
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"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."

Sınavların erteleneceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor.

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