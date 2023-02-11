ÜNİVERSİTELER KAPANDI MI? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023 deprem

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Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK'ten yapılan yeni açıklama sonrasında gündeme geldi. Üniversitelerin açılacağı tarih ile beraber uzaktan eğitim olup olmayacağı milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından YÖK üniversitelerin bir süre daha bahar dönemine başlamayacağını duyurdu. Açıklamaların ardından üniversitelerin online olup olmayacağı merak konusu oldu. Ancak uzaktan eğitimle ilgili kurumdan bir açıklama gelmedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin ikinci dönemini tatil ediyoruz. Uzaktan eğitim olacak. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız."Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir" denildi.Üniversitelerin ve okulların online olacağına yönelik bir bilgi bulunmuyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Malatya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu.10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin alınan yeni kararları da şöyle açıkladı:"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."Sınavların erteleneceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor.